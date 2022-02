ELP-listlûker Yntze de Vries earnstich bedrige op social media

De Vries hat noch gjin oanjefte dien by de plysje, om't er de kwestje de kommende dagen earst noch foarlizze wol oan boargemaster Rijpstra en de riedsgriffier.

'Bagger op social media'

De Vries fertelde oer dizze en oare bedrigingen yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries by Omrop Fryslân. Benammen dat it om in bedriging fan 'binnen út giet', dien troch in oare riedskandidaat, stekt de Vries bot. "Jo hearre by ús yn 'e rie meastentiids polityk korrekt praat, mar op social media krije jo alle mooglike bagger oer jo hinne. Mei dizze persoan moat ik mooglik de kommende fjouwer jier yn de rie sitte. Dan tink ik, we ha in Smellingerlân noch in lange wei te gean. De basis moat altyd wêze dat jo it oer de ynhâld ha."

'Wurk fan gekkies'

Tieneke Clevering, listtriuwer fan D66 yn Ljouwert neamt de bedriging 'in tryste bedoening' en it wurk fan 'gekkies'. "Mar it past wol yn it byld fan de maatskippij, wêryn it der somtiden raar om wei giet tsjinwurdich. Ek tsjin minsken dy't har frije tiid opofferje foar de publike saak. Dêr wurkje politisi oan de takomst, om idealen wier te meitsjen en om saken te feroarjen. Net om it jild, want dan kin je better in krantewyk nimme."