IIshockeyers UNIS Flyers komme krekt tekoart yn bekerfinale

It publyk wie manmachtich ôfkaam op de finale fan it bekertoernoai. Sy seagen dat de thúsploech healwei de earste perioade op foarsprong kaam troch in goal fan Melissant tidens in powerplay. Dat wie ek de stân by it begjin fan de twadde perioade.

Den Haach hieltyd op foarsprong

Dêryn gie Den Haach troch, troch al nei twa minuten de foarsprong te ferdûbeljen. Opnij wie it Melissant dy't de puck by de Feansters yn it doel krige. It like derop dat Hijs Hokij ek de twadde perioade winnend ôfslute soe, mar dat wie bûten Roope Nikkilä rekkene. De Fin makke der krekt foar de ein fan de perioade 2-1 fan.



Dêr't de Flyers yn de tredde perioade op jacht giene nei de lykmakker, wie it Hijs Hokij dat skoarde troch Huisman. Nettsjinsteande dizze ôffaller giene de Flyers troch en dat smite de oanslutingstreffer op fan Nikkilä.

Goalie fan it iis

Yn de hektyske slotfaze besochten de Feansters út alle macht om in ferlinging út it fjoer te slepen, en helle sels de keeper fan it iis. Den Haach koe, mei troch goalie Brett Magnus, stân hâlde.