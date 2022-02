Henk de Jong nei winst op Fortuna: "Dit wie in avondje Cambuur"

Foar haadtrainer Henk de Jong wie it it earste duel as einferantwurdlike, sûnt der in kyste yn syn holle ûntdutsen waard. "Dit wie in avondje Cambuur. Dit is wa't we binne. Net altyd even goed, mar wol mei it fermogen werom te kommen yn it duel. En in bytsje gelok, dat moat je ek ha."

De Jong woe net te lang stilstean by de 0-2 fan Fortuna, dy't ôfkard waard op advys fan 'e VAR. "Dêr ha we miskien mazzel mei, mar klear. It soarge der wol foar dat it publyk yn it duel kaam, en dat fernimme de jonges op it fjild ek. Wy binne Cambuur, en we wolle dat de minsken it aardich fine om hjir te kommen. We besykje der altyd wat fan te meitsjen.

Feilich mei 33 punten

De Jong is tige wiis mei de posysje op de ranglist fan Cambuur. "It is no febrewaris, en we ha 33 punten. Dêrmei bliuwe we der wol yn. En as we deryn bliuwe, binne we eins wer kampioen ha ik tsjin de jonges sein. Dus dat ha we knap dien."

Neffens spits Tom Boere hie Cambuur it lestich mei it systeem fan Fortuna. "Zij spelen heel verdedigend, waardoor de ruimtes heel klein waren. Dan kom je 1-0 achter, en we dachten dat we 2-0 achterkwamen. Die werd afgekeurd, en toen merkte je dat er een bepaalde energie loskwam bij de supporters. Kort daarna maakten we de 1-1 en daarna kwamen we beter in de wedstrijd."