HEA! De Omrop Fisklân-show

Se stean net mear alle dagen by it wetter, en de petearen gean yntusken ek oer oare saken. Mar sa no en dan in angeltsje útgoaie fine Joram en Jan Harmen noch altyd moai. En dêr't se yn 2013 foar de kamera neat fongen, liket it dizze kear wol te slagjen. In flinke snoek byt oan.