Omstanners hinderen helptsjinsten by grutte brân yn Dokkum

De twa waarden ynearsten fuortstjoerd troch plysjes. Letter kamen se werom en lutsen se harren neat oan fan de ôfsetting by de grutte brân wêrby't in kringloopwinkel en in angersportsaak ôfbaarnden. Doe't befeiligers dêr wat fan seinen, waarden se útskolden troch de twa.

De manlju wiene ûnder ynfloed fan alkohol, sa die bliken. It twatal is oanhâlden en oerbrocht nei de plysjesel yn Ljouwert.