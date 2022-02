Willem Tjerkstra skriuwt Fryske Odyssee: "Foar my is der gjin god mear"

Hoe komme jo ta in antwurd wat it doel is wêrom't de minsk op dizze wrâld is? Tjerkstra liet it haadpersonaazje fan syn Fryske Odysee, Bauke Blomhof dy't op in pleatske oan de Fluezzen wennet, de syktocht ûndernimme.

Tjerkstra groeide op yn It Heidenskip as soan fan in skûtsjeskipper. Syn âlden hienen goede kunde oan boer Piet Groenhof. "In boer mei in brede belangstelling, mei in pleats oan de Fluezzen. Mei dy boer yn de efterholle is de syktocht fan Bauke Blomhof ûntstien."

It begûn allegear mei ien roman, mar al skriuwendeweis fielde Tjerkstra dat er noch folle mear ferhalen yn 'e pinne hie. Sa binne der yn totaal 27 dielen útkaam.

"De romans spylje harren ôf yn bygelyks Birma, Afrika of Ruslân. Sadwaande komt Bauke Blomhof ta it ynsjoch dat de wrâld folle breder is as dêr oan de Fluezzen. Hy komt oars yn it libben te stean."

Makrokosmos en mikrokosmos

"De sin fan it libben is yn prinsipe in syktocht. Jo komme net ta in oplossing. Oan de ein fan myn searje kom ik by twa eleminten út", fertelt Tjerksta. "By it heelal en by skimmels, en hoe kinst dy dan byinoar bringe? Yn myn optyk tusken lyts en grut yn. Sa moatte jo libje."

De skriuwer tinkt dat it hawwen fan in krisis de syktocht nei de sin fan it libben op skerp set. Sels hat er ek tsjustere tiden hân.

Gjin god, mar in krêft

Tjerkstra groeide op yn in strang grifformeard fermidden. By pake en beppe moasten se sneins twa kear nei tsjerke. "De dogma's waarden my op de earen slingere, mar dêr haw ik ôfstân fan dien."

Dochs fynt er it bysûnder dat syn Fryske Odyssee úteinlik út 27 dielen bestiet. "Dat hie ik my hielendal net realisearre, mar it binne likefolle boeken as yn it nije testamint stean."