East-Europakenner warskôget foar 'heechste alarmstân': "We binne militêr kânsleas"

Ek hat Poetin noch net genôch militêren yn it lân. "Mei de troepen dy't er no hat, is it ûnmooglik om Oekraïne oer te nimmen. Jo kinne wol steden feroverje en strategyske plakken reitsje, mar mei 200.000 troepen kinne jo net sa'n grut lân oernimme."

Poetin soe in marionetteregearing ynstallearje wolle: in nije presidint dy't net tsjin Ruslân yngiet. "Mar as de rest fan it lân trochfjochtet, wurdt it swier. As de moraal fan it Oekraynske leger heech bliuwt, komme jo yn in sitewaasje lykas yn Fjetnam of Afganistan."