Grutte brân Dokkum: kringloopwinkel ôfbaarnd, wenflat ûntromme

De earste melding fan de brân yn de loads dy't mei de achterkant oan de Dokkumer Ie Ieit, kaam sneontenacht om tsien foar tolven. Mei in soad materieel is it slagge om it fjoer gau ûnder kontrôle te krijen.

De 35 benammen al wat âldere bewenners fan de wenflat binne oerbrocht nei it plysjeburo. Se hawwe de nacht op oare plakken trochbrocht.

Omdat de brân net fier fan in wenwyk ôf wie, kaam der in soad publyk op ôf. Der is fuortendaliks opskaald nei grutte brân en der is ek in NL-Alert útgien foar oerlêst troch de reek.

Grutte loads

"It is in grutte loads fan sa'n fyftjin by tritich meter", seit brânwachtwurdfierder Marko Kinderman. By it bluswurk is aardich wat materieel ynset: fjouwer tankautospuiten, in heechwurker en in grut wettertransport. Oer de oarsaak fan de brân is no noch neat te sizzen.