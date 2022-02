Cambuur kin nei lange tiid wer ris trije punten byskriuwe

Nei it skoft wie de earste mooglikheid foar Cambuur. Robin Maulun skeat in frije traap fan grutte ôfstân op doel. Doelman Van Osch hie it dreech mei de stuten yn it skot, mar it hie gjin gefolgen. De bal hobbele tsjin de peal.

Kânsen wurde grutter

Dêrnei rekke ek Fortuna it aluminium. Nei in hoekskop kaam de bal foar de fuotten fan Dimitrios Siovas. It skot fan de Gryk einige tsjin de latte.

De kânsen waarden stadichoan grutter en Cambuur krige yn de 65ste minút in prima mooglikheid. Boere stie nei in foarset fan Maulun hielendal frij foar it doel, mar de spits produsearre net mear as in slop kopbaltsje.