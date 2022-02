Koprinner Team22 blykt te sterk foar VC Snits

Team22 is it talinteteam fan it follybalbûn. Sy steane boppe-oan, mar dogge allinne mei oan de gewoane kompetysje.

Mei in 25-18 setwinst begûn VC Snits goed tsjin de koprinner. Ek yn de twadde set wiene se sterk en kamen se foar, mar Team22 pakte 'm dochs mei 23-25.

De tredde set wie mei 20-25 opnij foar it talinteteam en mei 17-25 yn de beslissende set wie it oer foar Snits.