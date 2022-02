LDODK wint mei lytse marzje fan DVO

LDODK begûn sterk troch al gau in 5-1 foarspronkje te pakken. Hjir en dêr waard dy foarsprong wat útwreide, oant 13-5.

Mar stadichoan kaam de ploech út Bennekom tichterby en tsien minuten foar tiid wie it wer lyk. Mar mei in einsprint pakte LDODK dochs de oerwinning.

Kampioenspûl

LDODK striidt mei DVO, DOS, KZ, PKC en Fortuna om in plakje yn de play-offs om it kampioenskip. De kuorballers moatte dêrfoar by de bêste fjouwer einigje, LDODK stiet no dield fiifde.