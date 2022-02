Feestkommisje en iisklup hawwe noed oer nije flat yn Gytsjerk

Hoewol't de plannen noch net definityf binne, binne it Doarpsbelang, de feestkommisje en de iisbaan it net iens mei de plannen. Der soe in flatgebou komme fan 3 boulagen, 16 meter heech, dêr't winkels en 15 apparteminten yn komme.

Grûn al ferkocht

It flatgebou komt tsjin de iisbaan oan en is yn de buert fan it plak dêr't de feestkommisje de feesttintfeesten altyd organisearret. It plan is noch net definityf, mar de iisklup hat it gefoel dat it net mear tsjin te hâlden is. De gemeente hat de grûn al ferkocht en 3 maart wurdt der yn de ried stimt oer it bestimmingsplan.

Neffens Anne Koopmans fan de feestkommisje sille der grif klachten komme fan takomstige bewenners fan de flat as der in doarpsfeest is. "Wêr wy benaud foar binne, is dat troch klachten de feesten hjir net mear plakhawwe kinne." Neffens Koopmans is it foar de sosjale kohesy fan it doarp wichtich dat de doarpsfeesten sa tagonklik mooglik bliuwe.

Tabitha Dijkman fan de iisklup tinkt dat it skaad fan it gebou iisgroei behinderje sil: "We zijn zeker niet tegen nieuwbouw in het dorp. Alleen de plek en de schaal daar maken we ons zorgen over."