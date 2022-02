Lykspul foar Harkemase Boys, Bûtenpost wint krekt foar tiid

De Harkiten kamen al nei tsien minuten op foarsprong, mar it feestje wie al gau oer: bûtenspul. In pear minuten letter wie it wol raak foar VVOG, Jeremy de Graaf skoarde de 0-1.

Harkemase Boys sochten dúdlik de lykmakker en kamen hiel tichtby, foaral nei skoft. Al gau nei de tee ferdwûn in bal krekt neist de goal in nei tsien minuten wie it dan lang om let raak.

VVOG moast it lêste healoere noch mei in man minder, nei't yn ferdigener in trochbrutsen spiler delhelle. Mar tsjin tsien man koe Harkemase Boys net mear skoare: 1-1.