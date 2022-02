Swierferwûne man fûn by De Westereen, plysje docht ûndersyk

De plysje begûn om 09.00 oere in grut ûndersyk, nei't it slachtoffer ûnder it bloed fûn waard. De man soe in betize yndruk makke ha en is mei in ambulânse oerbrocht nei it sikehûs. In traumahelikopter lânne by Nijegea om it ambulânsepersoniel te helpen.

Yn it gebou dêr't de man fûn waard, it eardere Fierljepcentrum, wenje tsjintwurdich arbeidsmigranten.