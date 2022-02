Resinsje Wasted Skin: "Wrakseling tusken hoop en wanhoop"

troch Henk te Biesebeek

Wasted Skin. In titel dy't ferwiist nei corona en alle lockdown-maatregels. In freondinne fan my brûkte it wurd foar it earst. Se is frijgesel. En hie ferlet fan in frijer, lichaamlik kontakt en neamde dat ferlet Huidhonger. It is it sintrale tema wurden fan dizze foarstelling fan Ivgi & Greben.

Ik ha de foarstelling ek in titel jûn foar dizze beskôging. Wrakseling tusken hoop en wanhoop. We sjogge in toaniel mei minsklike staltes, wêzens, dy't har op bistachtige wize fuortbewege. As yn in scene fan sa'n demoanysk futuristyske film Mad Max, in Apocalypse Now.

De sân dûnsers, fjouwer manlju, trije froulju, lizze op de grûn, yn de knoop mei har eigen liif, har eigen sels. De lichems sidderje, as junkies mei ûntwenningsferskynsels. Se lûke, skuorre oan har klean, tenu's dy't as in har hûd ôfskuord wurde moatte. En krekt as je tinke wêrta sil dit liede, giet it ljocht út en folget in nij tableau. En wer mei heftige mominten fan oanlûke en ôfstjitte. Yn golfbewegings. Op bombastyske driigjende muzyk. Apocalypse now. De goreografy is mear bewegingsteäter as ballet. It kroant, it krioelt, mei no en dan in solo-optreden. Fan in dûnser dy't om kontakt freget, kontakt krijt en dan wer ôfstjitten wurdt.

It like hast oft de twa goreografen fan dit alles, Uri Igvi en Johan Greben de leaden lêst fan har oankomst yn Fryslân hjirmei ek fan har ôfskodzje wolle. Ommers, in soad fertsjintwurdigers fan de Fryske kultuer fûnen it frjemd dat krekt twa manlju út it westen fan it lân foar trije jier minimaal 300.000 euro alle jierren krigen om hjir yn de Fryske haadstêd in profesjoneel ynternasjonaal dûnsselskip te realisearjen. De Fryske link? Ien fan de manlju Johan Greben is berne yn Ljouwert. Hjir leit de oarsprong en driuwfear fan syn karriêre as dûnser by it nasjonaal ballet en letter as ynternasjonaal goreograaf.

Ik kin dat befêstigje. As kreatyf learling fan it Stedelik Gymnasium yn Ljouwert ha ik op oantrúnjen fan de moaiste famkes fan de klasse, jazzdûnsles folge by dûnsskoalle Tessa Wijdeveld. Dêr wie wat in stil bleek jonkje, dat folle bettere kontraktions makke, as wy ea dwaan koene. Tessa Wijdeveld naam him ûnder har hoede, brocht him nei de dûnscademie foar in talittingseksamen. Santjin jier âld. A star was born.

En no is Johan werom. Tegearre mei syn partner Uri Igvi, berne yn Israël, en ek mei in ynternasjonale karriêre. En ik fyn it fantastysk dat se hjir yn Ljouwert settele binne om it moderne dûnsteäter út de Fryske haadstêd wei op de lanlike kaart te setten.

Slagget dat mei dizze foarstelling? Ik wit dat noch net. Ik waard grepen troch de bylden op it poadium. It selskip, mei tusken al dy ynternasjonale talinten, ek Manon Adrianow út Snits, blonk út yn technyk en lichemsbehearsking yn de beweging. En alle lof foar de goreografy. It langstme, it ôfwenden, it tegearre kommen, mar dan immen wer út de groep stjitte, stean litte, isolaasje.

Ik seach dûnsers dy't meimekoar in soarte fan fleis-itende plant foarmen en de dûnser yn har midden oerweldigen. Opfrieten. Ik seach in dûnser dy't losmakke waard út dy kleaune en as in skilderij út de renaissance as in Christus fan it krús helle wurdt. Ik fielde it fertriet, mar ek de treast dy't dit tableau útstriele.

Fassinearjend. Mar dan, op bepaald stuit falt op dat alle bewegings wol hiel bot op mekoar lykje. De mimyk is ûndûbelsinnich. En it oanlûken en ôfstjitten wat ta konfrontaasje en konflikt liedt, einiget dochs wer yn harmony en rêst.

Prachtich hoe't dan oan de ein fan de foarstelling de tekkens, wêrút it dekôr bestiet en wêryn je ek wer hûden, mar dan kowehûden yn it slachthûs, sjen kinne, troch de dûnsers losrukt wurde en yn it midden op de dûnsflier lein wurde. Yn dat nêst fan tekkens lûke de dûnsers har werom, lizze harren del, as yn har eigen, feilige coronabubbel. Persoanlik seach it ek as in nêst, wêryn de dûnsers har as fûgels werom lûke om aans de wjukken út te slaan en út te swirmjen. As foarbyld ek foar alle dûnstalint yn Fryslân en fier dêrbûten. Dat makket dat ik benijd bin nei de folgjende foarstelling fan Igvi & Greben. Mar dizze moat je dus ek net misse."