Dykgraaf Luzette Kroon: "We moeten accepteren dat wateroverlast blijft"

"Wat wij doen is kijken wat voor opgaven we hebben, ook op rijksniveau." En opjeften lizze der foar it wetterskip wol, seit Kroon. "Een klimaatopgave, een opgave rondom stikstof." Dêrnjonken sjocht it wetterskip ek noch nei it fean dat oksidearret en de dêroan ferbûne boaiemdelgong.

Gearwurking

Yn dat soarte fan kwestjes lûkt it wetterskip mei de belutsen partijen op. "We kijken samen met onze partners, provincies, gemeenten en belangenorganisaties in het gebied hoe we een gezamenlijk plan kunnen maken, en of we of vanuit het Rijk ofwel vanuit de EU subsidie voor kunnen krijgen."

Oer it binnenheljen fan dy subsydzjes is Kroon hoopfol. "We hebben in Fryslân al een paar hele goede voorbeelden van dat we in gebiedsprocessen met elkaar hele mooie subsidiestromen naar ons toe hebben getrokken."