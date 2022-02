FryslânDOK: Sykje sûnder ein, oer M.C. Escher

De trijedielige dokumintêre is te sjen op 26 en 27 febrewaris , 5 en 6 maart, en 12 en 13 maart by NPO2 en by Omrop Fryslân.

Oarder en regelmaat

Maurits Cornelis Escher (Ljouwert 1898 - Hilversum 1972) makke gravueres, houtfiken en stienprinten yn swart-wyt. Optyske yllúzjes, foar it each ûnmooglike konstruksjes dêr't er boartet mei matematyske prinsipes. Escher wie lykwols gjin wiskundige, hy wie oplaat as grafikus. Syn ynspiraasje wie 'de ûneinichheid'. Dwaande wêze mei oarder, 'regelmaat' en syklyske werhellings joech him rêst en hâldfêst.