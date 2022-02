Issa Kallon koe nei Turkije, mar 'wol no alles jaan foar Cambuur'

Alles jaan

Kallon bliuwt dus by Cambuur en dêr hoege sy der net oer yn te sitten dat sy no noch in healjier te krijen hawwe mei in frustrearre spiler, sa seit hy.

"Nee, als ik in het veld sta wil ik alles geven voor Cambuur. Ik zou me er zelf ook mee hebben als ik er met de pet naar zou gooien. Daar heeft de club niks aan en dat zou ook niet goed zijn voor mijn marktwaarde voor een andere club. Dus ik probeer alles te geven en belangrijk te zijn voor Cambuur", seit hy.

Kar meitsje

Kallon spilet nei de komst fan Patrick Joosten net mear fan links, mar fan rjochts ôf. De gefaarlike tandem Bangura-Kallon is dêrmei útinoar helle. Kallon: "We hebben het er goed over gehad met de trainers. Het was wel even jammer, maar uiteindelijk is de keus gemaakt. En ik kan in principe ook van rechts spelen. Ik probeer gewoon het team te helpen en als dat van rechts moet, dan doe ik dat van rechts."