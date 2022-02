De Fryske Marren: de sânwinningskwestje dy't mar net ophâldt

Wat folge wie in betrouwensbrek. De twa wethâlders fan de FNP moasten opstappe, nei't koälysjegenoaten CDA en VVD in moasje fan wantrouwen yntsjinne hiene. It wie net foar neat, want foarearst gie der in streek troch de plannen fan Smals. Doe't Koninklijke Smals yn heger berop gie by de Ried fan Steat, oardiele sy dat de ried gelyk hie om tsjin de winning te stimmen.

It beswier tsjin de winning is dat it yn in beskerme natuergebiet plakfynt. De oerheid sels hat dat gebiet ek as in 'reade sône' oanmurken. Dat hâldt yn dat sa'n gebiet net brûkt wurde mei foar sânwinning.

Unwissichheid

No't Smals fêstbiten hat, wol it bedriuw ek net mear loslitte. Yntusken riedt it bedriuw nije plannen ta foar de winning en is it ek al yn petear mei ferskate partners. Yn jannewaris fan dit jier kaam nei bûten dat Rykswettersteat meiwurkje wol oan in ûndersyk nei de miljeu-effekten fan eventuele sânwinning yn de Iselmar.

Foarearst hâldt FNP foet by stik en bliuwt de partij tsjin. Opmerklik is dat CDA en VVD har net útlitte oer de winning yn harren programma's. Dit soarget foar in soad ûnwissichheid by de bewenners.