MFC-stichting sjocht nei himsels om De Kompenije yn Jobbegea te rêden

It gebou wurdt op it stuit troch Accolade en de Stichting Multifunctioneel Gebouw Jubbega behearre. It probleem is dat ûnder oare de skoalle en de soarchfoarsjenning sûnt it begjin fan De Kompenije yn 2010 minder romte hiere, en dus minder jild yn it laatsje bringe.

Foar in part wurdt dat kompensearre, mar foar in part draait de Stichting Multifunctioneel Gebouw Jubbega efter De Kompenije dêr foar op. Dy stichting kin dat tekoart fan 85.000 euro yn it jier net langer drage. De beide partijen sykje al jierren nei in oplossing.

Stichting opheffe

Jan Leinstra, foarsitter fan Stichting Multifunctioneel Gebouw Jubbega, seit dat de stichting in oplossing oanbean hat, mar dat Accolade net mei wol. "Wy hawwe in foarstel dien fan hoe't wy tinke dat it oplost wurde kin, sadat de stichting gjin risiko mear rint, want dat kinne se net mear drage. Wy fiele dêr allinnich by Accolade gjin romte om dêroer te praten."

De stichting wol himsels opheffe, sadat it kontrakt ferfalt en de stichting net mear opdraait foar de tekoarten. It likwidearjen fan de stichting soe wol gefolgen hawwe foar de wurknimmers fan de stichting. "Wy ha de wurknimmers ferline wike al ferteld, dat se der rekken mei hâlde moatte dat se harren baan ferlieze."