Haye skoarde dit seizoen al twa kear tsjin Utrecht: "Daar ga ik nu weer voor"

De Friezen wisten al sân wedstriden op rige net te winnen en mei de nûmer sân fan de earedivyzje treft Hearrenfean yn Utrecht no ek gjin maklike wedstriid.

"Het is een hele belangrijke wedstrijd, met name voor ons vertrouwen", seit Tobiasen. "Op papier is het een hele goede tegenstander. Op het veld kunnen ze hele aardige dingen laten zien."

Sfear

Nettsjinsteande dat Hearrenfean op 19 desimber foar it lêst wûn, is de sfear yn de ploech neffens de trainer goed. "Tot nu toe kan ik niets zien of merken in de groep", seit Tobiasen. "Mijn complimenten aan de jongens over hoe ze doorgaan en blijven vechten. Ze werken hard op de trainingen en in de wedstrijden."

De keeperswiksel fan ôfrûne wike, dêr't yn ferskate media, wêrunder de SportCast fan Omrop Fryslân, krityk op kaam is, is neffens Tobiasen ek gjin item. "Ik weet niet waar ze het op baseren", seit de trainer oer it ûnbegryp.

"Dat is een keuze die ik heb gemaakt en daar sta ik honderd procent achter. Wat mensen daarvan vinden, dat is hun werk om daar een mening over te hebben. Wij maken hier de keuzes en daarom de wissel."