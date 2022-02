Aksje foar behâld Hounspolder: "De grutte stêd heart net nei de lûden út de doarpen"

It punt dêr't it om giet is bebouwing fan de Hounspolder, oan de súdkant fan Goutum. De opstellers fan de advertinsje sizze dat de gemeenteried syn eigen tasizzing net neikomt om de Hounspolder te beskermjen en behâlden foar greidefûgels. De polder is in wichtich gebiet foar de fûgels.

De oprop is dêrom om net te stimmen op GrienLinks, PvdA, D66, Christenunie, CDA en VVD. Allinne FNP, Gemeentebelangen en Lijst 058 binne tsjin de plannen.