Van der Molen wol Ruslân fan banksysteem útslute: "Mar wol yn ienriedigens"

Van der Molen fynt it in útsûnderlike situaasje. "Mar as Europa net in fûst makket, dan binne wy oan Ruslân oerlevere."

Mar útsluting fan it Europeeske betellingssyteem is net ûnderdiel fan it sanksjepakket dat der no leit, want in oantal Europeeske lidsteaten is benaud dat Ruslân dan ophâldt mei it leverjen fan bygelyks gas, en dat makket de gefolgen foar de ekonomy te grut.

Ienriedich in fûst meitsje

"It is goed dat wy ienriedich bliuwe, dat sil ek moatte as je in fûst tsjin Poetin meitsje wolle. Mar ik fyn wol dat der in skepke boppe-op moat. Dan is de earste stap útsluting fan it bankesysteem. Dan reitsje je Ruslân ekonomysk gewoan hiel hurd."