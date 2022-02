Merel Bosma op it poadium by earste Grand Prix op natueriis

De oerwinning by de froulju gie nei Ineke Dedden. Marthijn Mulder wûn by de manlju. Yn dy wedstriid einigen der gjin Friezen op it poadium.

Yn de frouljuswedstriid waard it peloton gau út inoar lutsen troch de wyn. Dedden en Iris van der Stelt rieden úteinlik fuort út in kopgroep fan trettjin en namen flink ôfstân. Yn de sprint wie Dedden de fluchste. Bosma wûn de sprint om it tredde plak.

Tiisdei is de twadde race fan de Grand Prix. Foar snein stiet it Iepen Nederlânsk Kampioenskip op it programma.