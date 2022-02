Twa wiken lang gjin spitstreinen Ljouwert-Snits troch syktefersom Arriva

De kar foar Ljouwert-Snits is makke om't it dêr minder drok is. De spitstreinen ferfalle, mar de stoptrein bliuwt wol twa kear yn 'e oere riden. "Dêrom ferwachtsje ik net dat der minsken op it perron efterbliuwe." Fanwegen it wurk oan it Julianaplein yn Grins wol Arriva de treinen tusken Ljouwert-Grins oerein hâlde, om't it ek in alternatyf is foar reizgers.