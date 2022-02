Fries sjocht striidberens yn it Oekraynske Lviv: "De drones fleagen oer"

De minsken yn Oekraïne binne hiel striidber, fernimt Nammensma. "Oekraïne is Oekraïne en dat moat altyd sa bliuwe, sa tinke sy hjir. Sy hawwe echt it idee dat as sy no opjouwe, alles ferlern is. Dan sille ek lannen lykas Moldavië en Georgië slachtoffer fan Poetin wurde en dat wolle sy net barre litte."

Ferlet fan hurde sanksjes

De ynwenners sjogge harren sels as rêders fan Europa, mar fernimme fan de kant fan Europa te min stipe. "Der binne bikkelhurde sanksjes nedich. Alle gaskontrakten fuortendaalks opsizze en Ruslân út it betelsysteem SWIFT smite."

Freedtemiddei kaam it berjocht fan it ministearje fan Bûtenlânske Saken dat de tsjinstferliening by it stipepunt yn Lviv mooglik ynkoarten ophâldt. De ambassade is út Kiev wei nei Lviv ferpleatst, mar neffens it ministearje is de situaasje tige ûnfoarspelber.