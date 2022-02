Grut tekoart oan bistedokters: "De wurkdruk leit heech"

Foar har stie al lang fêst dat se bistedokter wurde soe. "Doe't ik in jier as 14 wie, ha ik in skoft foar in laam soarge dat biten wie troch in hûn. Hieltyd de wûn skjinhâlde. Doe wist ik it eins al", seit De Vries.

Opliedingskapasiteit

Neffens Zijlstra begjint de oplossing by de oplieding bistegenêskunde. As der mear minsken talitten wurde, der genôch opliedingskapasiteit is en net sa'n soad minsken útfalle, soe it al helpe. Ek de begelieding as se oan de slach geane moat better: "Met name bij de jonge mensen. Die moeten niet meteen al overvallen worden door een hoge werkdruk. Dan raak je ze kwijt."

Sanne de Vries ûnderskriuwt dat. "Je ha in soad ferantwurdlikheden en je komme in soad ûnferwachte saken tsjin. Ast dêr net oer kinst, kin it swier wêze."

It fak is de lêste jierren ek wêzenlik feroare, sa seit se. De bistedokter út it ferline bestiet net mear. "It is net mear dy man dy't alles docht. Der wurkje no folle mear froulju. Dy wolle lykas ik faker parttime wurkje." Ek al binne der minder moaie mominten lykas it eutanasearjen fan in ko: se soe nea wer oars wolle.