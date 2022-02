Bosken yn Súdwest-Fryslân bliuwe noch wol in wike ticht troch stoarmskea

Yn it Rasterhoffpark yn Snits lizze hûnderten omwaaide beammen. Dat is alteast wat Erik Bos tinkt, want hy hat de bosk noch net hielendal yn west. It is te gefaarlik. Yn dy bosk steane, en lizze, foar it grutske part essen.

Dizze essen hawwe lêst fan in skimmel, wêrtroch't stikken fan de woartels gau ôfstjerre. Dan kinne se maklik omfalle.

Natuerlike seleksje

De swakken falle no om. Bos hopet dat der wol wer nije, sûne beammen foar yn 'e plak komme. "Helpen wil ik het niet noemen, het is een natuurlijke selectie, de zwaksten gaan om en dat helpt ons deels wel. We hopen dat er nu door de natuurlijke aangroei weer nieuwe bomen ontstaan."

Der lizze ek popelieren om. Dat binne oer it algemien sterke en sûne beammen, mar ek dy hawwe de stoarm net oerlibbe. "Die zijn door de kracht van de wind compleet ontworteld zijn en liggen languit."