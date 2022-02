Trekfûgels hawwe hieltiten minder tiid om oan te sterkjen yn de Waadsee

It betsjut ek dat it op lange termyn dreger wurdt om foldwaande swiet wetter op de eilannen op foarried te hâlden ûnder de dunen. Dêr hawwe net allinnich minsken lêst fan, mar ek de natuer op de Waadeilannen.

Fansels hat ek de stiigjende seespegel gefolgen foar it Waad. Trochdat der yn it ferline grutte stikken see ferdwûn binne troch benammen de oanlis fan de Ofslútdyk en de dyk tusken wat no de Lauwersmar is, is der in soad dynamyk út it Waad ferdwûn. En dêrtroch sjogge je no dat it Waad 'sânhonger' hat, it lûkt sân en slyk oan fan de Noardsee ôf.

'Sânhonger'

Dat betsjut dat de Waadsee no noch meigroeit mei de hegere seespegel, mar oer sa'n acht jier kin dat lykwicht fersteurd wurde. En dat begjint yn it westlik Waadgebiet yn de omjouwing fan Flylân.

It oersjoch fan de Waddenacademie makket it benammen foar beliedsmakkers dúdlik wat der oan sit te kommen en makket it mooglik om dêr by besluten oer bygelyks it gebrûk fan de Waadsee rekken mei te hâlden.