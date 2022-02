Henk de Jong wer oan it roer: "Hearlik om der wer te wêzen"

De Jong die in stapke werom nei't er it minne nijs krige. De lêste tiid wie er wer by de wedstriden en siet er sels op 'e bank, njonken Pascal Bosschaart. Dy funksjonearre tydlik as haadtrainer.

No is De Jong echt werom en stiet er ek de parse te wurd. "Hearlik", seit er. "Ik moat myn stêf en de seleksje betankje foar it wurk dat se dien ha. In grut komplimint."

Hy docht noch net sa folle as earst. "Troch de wike doch ik noch wolris wat minder, mar ik sjoch it as wer in stapke derby. It is sa noflik om wer te wurkjen mei de stêf, de jonges en mei jim. En sneon sit it stadion wer fol. Hearlik."