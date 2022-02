HEA! De klok fan de Waag fan Makkum

Robert hat it fak fan syn heit leard en hy jout syn kunde wer troch oan syn soan Joost. Yn Makkum moat de klok fan de Waag wer op 'e nij ynsteld wurde. It is in prachtich oerwurk fan 1650. De klok is noch âlder as it gebou sels. Van der Werf docht it jierliks ûnderhâld en de klok rint net hielendal goed. In moaie putsje dus.