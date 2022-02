Earste fan 29 nije tankautospuiten foar Fryske brânwacht levere

It giet om in Volvo, de bouwer is it bedriuw Ziegler út Winschoten. De wein beskikt oer de nijste ynnovaasjes, boppedat moat er ek langer meigean.

Lichtere wein

It totale gewicht fan de wein is minder swier, wêrtroch't der mear wetter meinaam wurde kin. Der kinne sân brânwachtminsken mei ferfierd wurde en de wein hat in wettertank foar 2500 liter oan board.

De Veiligheidsregio Fryslân tekene yn septimber 2021 in kontrakt mei Ziegler foar it leverjen fan de 29 weinen. Dy wurde makke op basis fan in Volvo-sjassys. Se ferfange oant 2025 de âldere tankautospuiten.