De toan fan Nelleke IJssennagger: "Stoarm"

Krekt wannear't de dakpannen wer rjochtlein binne en de omfallen âlde iik in nij libben as stikken brânhout krigen hat, ferwurdt de loft wer. De beammen skrabje wer by de ruten del , de fûgels litte har wer net sjen en de buorman kontrolearret noch gau de oare kant fan it dak. It stoarmet op 'e nij.

Wannear't de wask in dei yn it sintsje hongen hat en de buorman konstatearre hat dat it dak op ien dakpan nei noch hiel is, giet eltseien wer yn 'e hûs. It stoarmet alwer. Wat soe dat betsjutte?

Stoarmen binne fan alle tiden, al ken de iene perioade der mear as de oare, en is it iene gebiet bekender mei stoarm as it folgjende. Fan alle tiden en plakken is it ferlet om stoarmen te tsjutten. Mar de wize wêrop feroaret hieltyd.

Iuwen foardat de wet fan Buys Ballot ús mear oer stoarmen learde, waarden stoarmen yn West-Europa benammen sjoen as foartekens fan rampspoed. Yn in tiid dat der noch gjin Piet Paulusma en Helga van Leur wiene om stoarmen oan te kundigjen en út te lizzen, tsjutten wiersizzers en geastliken de natuerferskynsels foar de leken.

Se koene dy fertelle dat as der meardere stoarmen efterinoar binne, je der de donder op sizze kinne dat de rispinge mislearje soe. Kaam der by de stoarm tonger en wjerljocht sjen, rekkenje mar dat der dan in fijannige oanfal of in echte oarloch efteroan kaam. En kaam dit allegearre tagelyk? Dan koe it net oars as in straf fan hegerhân wêze dy't troch minsken oer harsels ôfroppen is troch min te libjen.

Stoarmen binne der net samar, se binne in warskôging om ús bewust te meitsjen fan gefaar dat op 'e loer leit, sa waard lang tocht. Mar weromkommende stoarmen kinne je ek bewust meitsje fan it leed dat al lyn is.

Yn midsiuwsk Fryslân koe ekstreem waar men fertelle hoe slim oft de wûnen wiene dy't in oar jin tabrocht hie, fertelde myn kollega Han Nijdam my. 'Wederwondelinge', letterlik 'waarsferoaring', is de Aldfryske term dêr't gefoelichheid fan âlde wûnen foar feroaring yn waarsomstannichheden, bygelyks stoarm, mei oantsjut wurdt.

Rûch waar kin âlde wûnen op 'e nij sear dwaan litte. Krekt as stoarm nei stoarm je hieltyd wer it dak kontrolearje litte kinne om't je dy iene kear noch heuge dat de dakpanne derôf waaiden.

As dit de midsiuwen west hiene, dan wiene de trije stoarmen fêst de foartekens fan eskalaasje fan it konflikt tusken Ruslân en Oekraïne, fan in gizeling yn ús haadstêd en fan tanimmende ynflaasje. De waarsferoaring makke dan de âlde wûnen tusken East en West opnij gefoelich en die de groeden fan de kredytkrisis oplibjen.

Mar anno 2022 hjitte stoarmen Dudley, Eunice, Franklin. Of sa't yn it ramt fan memmetaaldei suggerearre waard, Doeke, Eeltsje en Foppe sadree't se Fryslân teheisterje. It jaan fan in namme past yn it stoarmtsjutten fan ús tiid, want wy dogge it omdat ûndersyk útwiisd hat dat minsken in stoarm mei in namme earder serieus nimme as namleas gefaar.

As wy stoarmen minskliker meitsje kinne troch se fan nammen te foarsjen, en as wy dêrmei mear bewustwêzen fan gefaar befoarderje wolle sadat wy derop antisipearje kinne, dan hoopje ik dat we ek by de rampspoed dy't derop folgje kinne soe it minsklike sykjen. Oars spylje âlde wûnen en nije groeden by elke waarsferoaring wer op.

Oars bliuwt it stoarmjen, en moatte wy kear nei kear de dakpannen wer rjochtlizze."