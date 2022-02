FNP Achtkarspelen wol romhertige opfang foar Oekraynske flechtlingen

De partij ropt it kolleezje fan boargemaster en wethâlders op om by it Ryk oan te jaan dat Achtkarspelen iepen stiet foar humanitêre help en de opfang fan flechtlingen. "In diktator kinne we as gemeente net feroarje", seit fraksjefoarsitter Tjibbe Brinkman. "Mar wy kinne wol help jaan oan de Oekraynske flechtlingen."

Sûnt de ynfal fan Ruslân yn Oekraïne tongersdeitemoarn is de flechtlingestream manmachtich op gong kaam. Ut de stêden wei steane grutte files rjochting it Westen en by de grinzen mei Poalen en Slowakije is it drok.