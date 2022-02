Wetterskip knypt in eachje ticht: dykbuizen tastien foar wiet fûgeltsjelân

Mei ôfslútbere buizen moat greidefûgelbehear foar boeren makliker wurde, is it idee. De drompel om greidefûgelfreonlik te buorkjen giet dêrmei omleech.

Risiko

It is in omswaai foar Wetterskip Fryslân, om't de organisaasje altyd fan betinken wie dat elk objekt yn, troch of op in wetterkearing in risiko opsmyt op wetteroerlêst.

"Bij nattigheid en bij droogte willen we graag goed in beeld hebben waar water gedeeld wordt", seit bestjoerder Jan van Weperen fan Wetterskip Fryslân. "Met zo'n buis tap je water af uit het systeem."

De hjoeddeiske situaasje is ek net ideaal, want boeren en oare grûneigeners moatte no faak wetter mei in pomp út in sleat, feart of mar helje, om dy mei in slang oer de dyk hinne nei it lân te bringen. Mei oare wurden: in soad wurk om wiet fûgeltsjelân oan te lizzen.