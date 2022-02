Jouster ierpeleksporteur hopet dat sanksjes Russyske befolking net reitsje

Direkteur Gerard Backx folget it nijs op 'e foet, al giet it sa hurd dat it suver dreech te folgjen is. It nijs dat freedtemoarn ta him komt is dat de Europeeske Uny in pakket oan sanksjes opleit oan Ruslân.

"It sil in maksimale impact ha op de Russyske ekonomy en de politike elite", seit kommisjefoarsitter Ursula von der Leyen dêroer. "We hâlde it Kremlin ferantwurdlik."