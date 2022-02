K80-gearwurking fan lytse gemeenten set útein

"Dit ferbân wie nedich omdat der dochs wat in leechte wie yn de belangebehertiging fan de lytsere gemeenten", seit Agricola. "It is nedich om ús better foar it deiljocht bringe te kinnen."

Rûnom yn it lân is it tal gearwurkingsferbannen tanaam. Dat liket in ferbân te hawwen mei it feit dat gemeenten yn de ôfrûne jierren folle mear taken fan it Ryk krigen hawwe.

Unfrede oer it gemeentefûns

Dêr komt by dat it gemeentefûns op in oare wize ferparte wurdt. It komt der op del dat gemeenten mear op de sinten lette moatte en somtiden hat dat grutte gefolgen, bygelyks foar it sosjaal domein.

It idee foar de K80 is ek ûntstien út dizze ûnfrede oer it gemeentefûns, dêr't gemeenten har Ryksjild út krije. De nije ferdieling pakt negatyf út foar lytse gemeenten.

De K80 wol dan ek benammen de 'opskalingskoarting' kwyt. Troch fúzjes soene gemeenten jild besparje kinne, sa wie jierren lyn it idee. Fan dy fúzjes is it lang net altyd kaam, mar it koartsjen yn it jild fan it gemeentefûns is wol trochset. Dat betsjut simpel sein: minder jild foar lytse gemeenten.