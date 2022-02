Flylân wol ierdgasfrij wurde mei allinnich lokale partijen yn de gemeenteried

Dit punt is ûntstien om't de partij seach dat de belutsenheid fan de ynwenners ferbettere wurde koe.

Se hoopje twa sitten binnen te heljen, mar de partij seit it gefoel te hawwen dat trije ek slagje soe. Dan soene se ek meidwaan kinne mei it foarmjen fan in koälysje. "We zijn ambitieus!"

'Minder affiniteit mei lanlike partijen'

Flylân is ien fan de pear gemeenten mei allinnich mar lokale partijen; yn Fryslân hat allinnich Skiermûntseach gjin lanlike partijen op de kieslist. Nieuw Liberaal Vlieland (NLV) hjitte oant 2017 wol VVD en GroenWit is yn 2014 ûntstien út de PvdA.

NLV hat de oergong bewust makke om't se fernamen dat de ynwenners fan it eilân minder affiniteit krigen mei de lanlike partijen. "We zijn tevreden met hoe we als lokale partij hebben geopereerd de afgelopen vier jaar", sa seit Dick Visser, listlûker fan de NLV.

It is al jierren in trend dat yn de gemeenten de lokale partijen grutter wurde. De lanlike partijen krije allinne mar minder stimmen.

'Geen extreme partijen'

Yn 2018 giene yn de Nederlânske gemeenten 28,6 prosint fan de stimmen nei lokale partijen. Lokale partijen bestjoerden doe yn 76 prosint fan Nederlânske gemeenten. Ut in peiling fan I&O Research docht bliken dat 32 prosint fan de minsken fan doel is om op in lokale partij te stimmen. De lokale partijen wurde dus hieltyd populêrder.

Listlûker Henk Veerdig van Lijst Fier ûnderstreket de kultuer fan minsken op in eilân: "Het komt heel erg op de personen aan op een eiland, er zit geen wereld van verschil tussen de partijen, alleen nuanceverschillen. We hebben geen extreme partijen op Vlieland."