Measte coronamaatregels jilde sûnt hjoed net mear

De ynset fan it coronatagongsbewiis wurdt ek folle lytser. Foar grutte eveneminten yn binnenlokaasjes mei mear as 500 minsken sûnder fêst sitplak jilde noch wol regels. Dan moat elkenien him foarôf teste litte.

Risiko foar kwetsbere minsken

It loslitten fan hast alle regels betsjut dat kwetsbere minsken no noch foarsichtiger wêze moatte, want it risiko om it firus op te rinnen sil folle grutter wurde.