Measte coronamaatregels jilde net mear | Minder treinen Ljouwert-Snits troch sykte

Risikogroepen kinne fan 4 maart ôf in nije boosterprik helje. Minsken boppe de 70 krije in útnûgingsbrief fan it RIVM, 18-plussers mei it syndroom fan Down krije in útnûging fan har húsdokter.

Bewenners fan ynstellingen wurde prikt troch de GGD of in ynstelling. Minsken mei in slimme ymmúnsteuring wurde útnûge troch har medysk spesjalist.