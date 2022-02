Measte coronamaatregels ferfalle hjoed | Wichtichste coronastipe hâldt op nei 1 april

It kabinet sil op 1 april ophâlde mei de wichtichste coronastipe foar de ekonomy. De stiperegelingen foar leankosten, fêste lêsten en regelingen foar útstel fan betellingen oan de belestingtsjinst, sille der nei 1 april net mear wêze. In spesjale regeling foar selsstannigen rint ek ôf, meldt it kabinet.

It giet om de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en it saneamde generike útstel fan betellingen oan de belestingtsjinst. Besluten oer it ferienfâldigjen fan bystân wurde ek weromdraaid. Neffens it regear is de stipe net mear nedich.

Foar eveneminten bliuwe garânsjeregelingen wol bestean. Dat jildt ek foar guon regelingen foar lieningen foar de kultuersektor en monuminten. Om't it firus noch wol in skoft ûnder ús bliuwt, komt it regear letter mei in oanpak foar de lange termyn. It komt ek mei in plan foar ûndernimmers dy't skulden oprûn ha troch de pandemy.