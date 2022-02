Coronanijs 25 febrewaris: Measte maatregels ferfalle | Ein oan coronastipe

It kabinet komt mei in regeling foar soarchmeiwurkers dy't har baan oars kwyt reitsje soene troch Long Covid. De regeling is der foar minsken dy't sûnt it begjin fan de coronakrisis siik wurden binne en dy't dêrtroch net mear wurkje kinne. Sy soene oars nei twa jier har baan kwytreitsje. Mei de nije regeling kinne sy op syn minst noch in healjier yn tsjinst bliuwe, seit minister Conny Helder.



"Omdat in de zorg destijds de grootste risico's zijn gelopen op contact met besmette mensen, en omdat er door de hoge druk op de zorg minder ruimte was voor re-integratie, bieden we zorgwerkgevers tijdelijke ondersteuning aan om zorgmedewerkers met langdurige klachten na een Covid-besmetting langer in dienst te houden", seit de minister yn in ferklearring. "Zo kunnen we deze ontzettend belangrijke mensen behouden voor de zorg, een sector die kampt met grote tekorten aan personeel."

Werstel en reyntegraasje

In diel fan de kosten dy't wurkjouwers útjouwe foar werstel en reyntegraasje fan it soarchpersoniel, wurdt fergoede troch it ministearje. De wurkjouwer moat nei it twadde syktejier de kontrakten fan de wurknimmers foar op syn minst in healjier ferlingje. It moat boppedat it salaris betelje sa as dat wie yn it twadde syktejier fan de wurknimmer.



Under mear fakbûn FNV hie frege om in regeling foar soarchpersoniel mei long Covid.