Trije oanhâldings nei sjitynsidint en fynst himpkwekerij yn Feanwâlden

De plysje krige flak foar 3.00 oere in melding fan in ynbraak yn in bedriuwspân oan de Suvelstrjitte, dat leit yn it yndustrygebiet fan Feanwâlden. By dy ynbraak is sketten.

Efterfolging oer de Ofslútdyk

In buske dat mooglik belutsen wie by de ynbraak waard letter sjoen op de A31, by de Ofslútdyk. Nei in efterfolging oant yn Zwaag (Noard-Hollân) is dat buske ta stilstân brocht, wêrnei't de plysje in fertochte oanholden hat. Dat giet om de bestjoerder fan it buske, in man fan 21 út Hoorn.