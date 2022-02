Skotten by ynbraak Feanwâlden, oanhâlding nei efterfolging

Der wie ynbrutsen yn of by in bedriuwspân oan de Suvelstrjitte yn it yndustrygebiet fan Feanwâlden. Dat barde flak foar 3.00 oere. Dêrby waarden skotten heard.

In auto dy't mooglik belutsen wie by de ynbraak waard letter sjoen op de A31. Nei in efterfolging oant yn Noard-Hollân is dy auto ta stilstân brocht, wêrnei't de plysje in fertochte oanholden hat.

Undersyk moat útwize wat der krekt bard is. Mear ynformaasje dielt de plysje op it stuit net.