Sietske Poepjes oer kontrakten mei Gazprom: "We moatte bûter by de fisk dwaan"

"We geane nei dy kontrakten sjen en oerlizzen mei it Ryksregear: 'Wat giet Nederlân dwaan nei Ruslân ta, wat is wiisheid?' De kommende dagen ha we hjir in protte húswurk fan", seit de deputearre. "We folgje it Ryksregear yn sanksjes nei Ruslân, en sille ûndersykje wat ús eksakte juridyske posysje is."

Gas earne oars wei

It is wichtich dat it gas yn de takomst fan oare plakken komt. "Dan sitte je ek wer mei it probleem: moat dat dan út Grinslân wei, want dat is ek net sa moai. Der binne gelokkich ek noch oare lannen dêr't gas wei helle wurde kin, lykas Noarwegen. Amearika wurdt ek hieltyd aktiver op dat mêd. It is saak dat we dat útsykje, we moatte net yn de kjeld of it tsjuster sitte", seit Poepjes.

Dochs fynt se it ek wichtich dat der sanksjes komme tsjin Ruslân. "We moatte efter ús Ryksregear stean as in bepaald lân boykotten wurdt."

It kontrakt mei Gazprom soe ek al oant desimber 2023 duorje. Dat wie al in skoft foar de ynfal besprutsen troch it kolleezje. "We ha besletten dat we überhaupt ús enerzjy by oare minsken weihelje soene. By de enerzjykorporaasjes en fan sinnepanielfjilden, sadat je minder ôfhinklik binne fan net-Friezen."