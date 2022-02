East-Europakenner: "Poetin hat oarlochskas fan miljarden troch hege gas- en oaljeprizen"

Al wiken sinjalearren westlike ynljochtingentsjinsten in troepenopbou oan de grinzen mei Oekraïne. Diplomaten reagearren dêr frij nayf op, fynt De Hoop. Sy hopen tsjin better witten yn dat it net ta in ynfal komme soe. "Mar jo stasjonnearje gjin 200.000 militêren om hiel Oekraïne hinne as jo allinnich mar de republiken Donetsk en Loehansk yn it easten stypje wolle."

East-Europeeske NAVO-lannen benaud

Poetin sil net sa gau in NAVO-lân ynfalle, want dan hat er in grutter probleem, is de ferwachting fan De Hoop: "Dat sil er net weagje."

Lykwols, de East-Europeeske steaten yn de NAVO binne dêr net sa gerêst op. Sy binne wol deeglik benaud foar Poetin. De Baltyske steaten binne noch net fergetten wat Ruslân yn earder tiden mei harren selsstannigens dien hat.

Yn Hongarije binne troepen nei de grins brocht. En dat wylst de premier yn dat lân, Orban, Poetin syn trouste folgeling yn Europa is.

Moldavië hat hiel lang ûnder Russyske ynfloedssfear lein. Ferline jier kaam yn it lân in pro-Europeeske presidint oan de macht. It earmste lân fan Europa wurdt no twongen om ôfspraken mei de EU op te sizzen.