Ljouwerter TikTokker set top 40-ferskes oer yn it Frysk

De Ljouwerter is learaar en rapper. Hy begûn mei TikTokken om syn muzyk en shows te promoatsjen. "Ik ferwurkje bygelyks top 40-ferskes yn it Frysk en ik doch Fryske TikTok-trends."

Wêr is Raptiel?

Werkhoven hat ek in rubryk 'Wêr is Raptiel?'. Hy lit dêryn in pear bylden fan in Frysk doarp sjen en syn folgers moatte dan riede wêr't Werkhoven is.

Raptiel wol de Fryske taal graach brûken bliuwe yn syn fideo's, want hy hat it idee dat de measte minsken dat wol wurdearje kinne. Mei TikTokken hâldt er foarearst sawiesa net op: Ik fyn it hartstikke moai om kreatyf dwaande te wêzen."