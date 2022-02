Nammensma tsjûge fan bittere realiteit yn Oekraïne: "Willem, it is war"

Nammensma waard tongersdeitemoarn wekker mei in appke fan in Oekraynske freon dy't yn it leger sit. "Willem, it is war", stie deryn. "Dan skrikke je wol wekker", seit Nammensma.

Rêst

Nammensma sette fluch de Nederlânske televyzje oan en pakte de sosjale media derby. Doe gie ek noch it loftalaarm ôf. "Je witte net wat je dwaan moatte. Ik woe nei it plattelân, de stêd is altyd gefaarlik."

De Fries om utens wennet yn Lviv, in stêd hielendal yn it westen fan Oekraïne mei sa'n 700.000 ynwenners. Nammensma seach lege strjitten. "Ik bin efkes nei it park ta rûn, it komt hiel feilich oer. Der hearsket in serene rêst, mar de minsken binne yn shock."