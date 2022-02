Drokte by Fûgelhelling yn Oerterp: fûgels yn de stress fanwegen it stoarmwaar

"Sa drok as no ha we it noch net earder meimakke", fertelt Sinnema. "Dit wie fansels ek in útsûnderlik hurde stoarm, mei fuort dêrnei wer ien. De measte fûgels oerlibje ien stoarm noch wol, mar in twadde dêr fuort efteroan makket it in dreech ferhaal."

Sinnema hopet dêrom dat it de kommende dagen wat rêstiger bliuwt. "We hoopje dat we de kommende dagen wat minder binnen krije. Dan kinne we earst dizze fûgels hielendal it proses troch helpe, foardat we wer nije fûgels krije."