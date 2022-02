Proef moat húsdokters ynsjoch jaan wêr't romte is op spoedeaskjende help

Dat skriuwt minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens yn in brief oan de Twadde Keamer. Yn septimber ferline jier waarden by in tal noardlike sikehuzen minsken binnenbrocht dy't spoedeaskjende help nedich hienen, wylst der eins gjin plak wie op dy ôfdieling.

Op it stuit is op de meldkeamer al help beskikber om ambulânses nei spoedeaskjende helpen mei frije bêden te loadsen. De proef mei de húsdokters moat dêr ek posityf oan bydrage.